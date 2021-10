Eurovision | il nome che non ci si aspetta per la conduzione | l’indiscrezione

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Si tratterebbe del giudice di X Factor, Mika Mika, cantante di fama internazionale e giudice di “X Factor” Italia, potrebbe presto condurre l’è stata lanciata questa mattina a Radio Deejay da Gabriele Corsi del “Trio Medusa” che ha detto: “Salutiamo Mika che sta conducendo X Factor e che sta sta per condurre l’, l’abbiamo detto!”. “Mika sta per condurre l’#2022”.Nella puntata di oggi di #ChiamateRomaTriunoTriuno su #RadioDeejay, Gabriele Corsi (commentatore dell’#per l’Italia) lancia questa bomba.#ESC2022 #ESCITA pic.twitter.com/FdacQJPVm3 — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 6, 2021 Sevenisse confermata verrebbero scartate alcune ipotesi di questi mesi. Recentemente, nemmeno una settimana fa, Milly ...

Mika conduttore dell'Eurovision 2022 con Alessandro Cattelan? Il nome di Mika non è il solo ad essere accostato all'Eurovision 2022. Tra i nomi in pole ci sarebbe anche quello di Alessandro Cattelan ...