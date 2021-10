“Uri”, 97 anni fa la prima trasmissione radiofonica italiana (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Benvenuti nel viaggio del tempo di Metropolitan Today. Faremo un viaggio negli anni 20 del secolo scorso. Parleremo di radio e della prima trasmissione radiofonica italiana. Il primo programma radio italiano venne trasmesso il 6 ottobre 1924. All‘Uri e a questo anniversario è dedicata la puntata di oggi. “Uri, Unione radiofonica italiana. 1-RO: stazione di Roma. Lunghezza d’onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana, per il servizio delle radio audizioni circolari, il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Benvenuti nel viaggio del tempo di Metropolitan Today. Faremo un viaggio negli20 del secolo scorso. Parleremo di radio e della. Il primo programma radio italiano venne trasmesso il 6 ottobre 1924. All‘Uri e a questoversario è dedicata la puntata di oggi. “Uri, Unione. 1-RO: stazione di Roma. Lunghezza d’onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione dellastazione, per il servizio delle radio audizioni circolari, il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, ...

