Texas, pubblica su Facebook una fake news sul Covid per spaventare la gente: condannato a 15 mesi di carcere (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Attenzione a scherzare col fuoco. Attenzione a mettere in giro notizie false sul Covid. Negli Stati Uniti è un reato e per questo si finisce in prigione. A San Antonio ci è finito un 40enne, Christopher Charles Perez,...

