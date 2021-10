Napoli, Lobotka ritrova il campo. Terapie per Ounas (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Napoli - Stanislav Lobotka chiude il capitolo Terapie: ora il suo recupero va fatto sul campo. Il centrocampista polacco ha lavorato a parte rispetto ai compagni nella seduta di mercoledì che segna ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021)- Stanislavchiude il capitolo: ora il suo recupero va fatto sul. Il centrocampista polacco ha lavorato a parte rispetto ai compagni nella seduta di mercoledì che segna ...

Advertising

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Napoli, il report dell’allenamento: terapie per Ounas; personalizz… - sportli26181512 : Napoli, Lobotka ritrova il campo. Terapie per Ounas: Il polacco ha svolto lavoro personalizzato nella seduta del me… - cn1926it : Report dell’allenamento odierno, terapie per #Ounas: #Lobotka ancora in bilico - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, seduta pomeridiana a Castel Volturno, terapie per Ounas, personalizzato per Lobotka - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, seduta pomeridiana a Castel Volturno, terapie per Ounas, personalizzato per Lobotka -