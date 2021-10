"Il tossico del Papeete" non sa l'italiano. Giuliano Ferrara insulta Salvini? Ahia, sfondone e scuse | Guarda (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ops, Giuliano Ferrara. L'Elefantino, da tempo, anzi da anni, ha nel mirino Matteo Salvini. No, al fondatore del Foglio il leader della Lega proprio non piace. Ma, al contrario, piace assai il governo di Mario Draghi, quel governo che dopo quanto accaduto ieri, martedì 5 ottobre, sembra un poco meno solido. Ricapitoliamo: la Lega ha infatti disertato il CdM sulla delega fiscale. Dunque, il leader del Carroccio ha punzecchiato Draghi contestandone il metodo: "Non stiamo parlando dell'oroscopo". Insomma, Salvini chiedeva maggiore chiarezza e soprattutto discussioni più approfondite. Poi la questione di merito: la legge delega passerà in commissione con parere non vincolante, "quindi hai un mandato in bianco", ha sottolineato. Ma a rappresentare un problema, per l'ex ministro dell'Interno, è anche la riforma del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ops,. L'Elefantino, da tempo, anzi da anni, ha nel mirino Matteo. No, al fondatore del Foglio il leader della Lega proprio non piace. Ma, al contrario, piace assai il governo di Mario Draghi, quel governo che dopo quanto accaduto ieri, martedì 5 ottobre, sembra un poco meno solido. Ricapitoliamo: la Lega ha infatti disertato il CdM sulla delega fiscale. Dunque, il leader del Carroccio ha punzecchiato Draghi contestandone il metodo: "Non stiamo parlando dell'oroscopo". Insomma,chiedeva maggiore chiarezza e soprattutto discussioni più approfondite. Poi la questione di merito: la legge delega passerà in commissione con parere non vincolante, "quindi hai un mandato in bianco", ha sottolineato. Ma a rappresentare un problema, per l'ex ministro dell'Interno, è anche la riforma del ...

Advertising

pelias01 : RT @ferrarailgrasso: Il tossico del Papeete ha detto di Draghi che non è l'oroscopo, intendeva dire non è l'oracolo #lessicoenuvole - massimoscolari : RT @ferrarailgrasso: Il tossico del Papeete ha detto di Draghi che non è l'oroscopo, intendeva dire non è l'oracolo #lessicoenuvole - sergio14800658 : RT @ferrarailgrasso: Il tossico del Papeete ha detto di Draghi che non è l'oroscopo, intendeva dire non è l'oracolo #lessicoenuvole - AgostinoZen : RT @ferrarailgrasso: Il tossico del Papeete ha detto di Draghi che non è l'oroscopo, intendeva dire non è l'oracolo #lessicoenuvole - _DAGOSPIA_ : FERRARA: IL TOSSICO DEL PAPEETE HA DETTO DI DRAGHI CHE NON E’ L’OROSCOPO-SORGI E L’OMBRA DEL PAPEETE… -