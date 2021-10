Come vestire monocolore dalla testa ai piedi (Di martedì 5 ottobre 2021) Al tempo del mix&match selvaggio, dei loghi e cartoon indossati a man bassa, del lusso over manifestato con un'overdose di nuance e dettagli extreme, si fa largo a colpi di colore un'importante fashion lesson. Ovvero, che vestirsi monocolore, ovvero di un'unica tonalità (con, a volte, accessori compresi) coincide con l'essere sofisticati. L'effetto finale, oltre a essere chic e cool all'occorrenza, poi, è sorprendentemente pratico, aggettivo che, dopo pandemia e lockdown, non è più una parolaccia nell'universo moda, ma una nuova attitude che si declina sui tempi e a immagine e somiglianza del nuovo guardaroba maschile. Vestirsi di un solo colore fornisce, tra l'altro, molti benefit, tra cui meno stress e più performance, senza contare che un'unica sfumatura definisce al meglio la fisicità. C'è chi adotta una nuance e si veste sempre allo stesso modo, del resto. ... Leggi su gqitalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Al tempo del mix&match selvaggio, dei loghi e cartoon indossati a man bassa, del lusso over manifestato con un'overdose di nuance e dettagli extreme, si fa largo a colpi di colore un'importante fashion lesson. Ovvero, che vestirsi, ovvero di un'unica tonalità (con, a volte, accessori compresi) coincide con l'essere sofisticati. L'effetto finale, oltre a essere chic e cool all'occorrenza, poi, è sorprendentemente pratico, aggettivo che, dopo pandemia e lockdown, non è più una parolaccia nell'universo moda, ma una nuova attitude che si declina sui tempi e a immagine e somiglianza del nuovo guardaroba maschile. Vestirsi di un solo colore fornisce, tra l'altro, molti benefit, tra cui meno stress e più performance, senza contare che un'unica sfumatura definisce al meglio la fisicità. C'è chi adotta una nuance e si veste sempre allo stesso modo, del resto. ...

