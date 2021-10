Calciomercato Milan | fantasma Barcellona su Kessie Le ultime

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Ilrischia di perdere Franck. Le trattative per il rinnovo dell’ivoriano non avanzano ed ilci pensa Francked ilnon sembrano dare segnali di avvicinamento. Il centrocampista ivoriano sembra essersi ripreso sul campo con una grande prestazione contro l’Atalanta, ma le parole del suo agente a fine gara gettano nuove ombre sulla trattativa per il rinnovo. A seguire la situazione è ilche, secondo il Mundo Deportivo, sarebbe pronta all’assalto già nel prossimo mercato di gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

