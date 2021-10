Nuove tonalità capelli autunno-inverno 2021 | il golden peach di Miriam Leone

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 3 ottobre 2021) Ultimamente la bellaha rinnovato la suadie ha optato per. Questaè perfetta per l'e quindi è subito da scoprire. L'ex modella si è mostrata sui social, sfoggiando il suo nuovo colore die in pochi minuti ha ottenuto molti like dai suoi fan. Ilè stato ideato appositamente per lei nel salone milanese DD The Studio, approfondiamo! NovitàPer chi non conoscesse il, si tratta di un biondo molto avvolgente e ...