Vanessa Incontrada | età | altezza | peso e misure | compagno | il figlio Isal | dove vive | com’era prima

Leggi su tuttivip

(Di sabato 2 ottobre 2021) Col suo sorriso contagioso, la sua ironia e un fascino senza rivali è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani.è indubbiamente una delle conduttrici televisive più competenti e amate dai telespettatori, tra tutti i suoi memorabili lavori sul piccolo schermo impossibile non citare Zelig: lo show che le ha fatto spiccare il volo nel settore, anche grazie all’esilarante e vincente duo che aveva formato con il co-conduttore Claudio Bisio, tutt’oggi suo amico. Non tutti sapranno che il suo sogno era diventare una psicologa, poi la sua esistenza ha preso tutt’altra strada e non poteva esserne più soddisfatta.ha iniziato a lavorare come modella e negli anni ha dimostrato di saper anche recitare, prendendo parte a numerose fiction, molto spesso come protagonista, e in vari ...