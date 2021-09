Utero in affitto e bimbi à la carte (Di giovedì 30 settembre 2021) Fiorisce in Europa il business di embrioni, ovociti e gameti che, grazie a banche del seme, uteri in affitto e pratiche di fecondazione assistita, vengono offerti a tutti: coppie etero, omo e single. Basta pagare. Senza farsi troppi problemi per lo sfruttamento della «mamme per altri». E' una domanda che nessuno ha riproposto a Beppe Sala in lizza per il secondo mandato a sindaco di Milano, alla testa di una coalizione di sinistra e arcobaleno: il 20 novembre inaugurerà il Salone dell'Utero in affitto? Passare da quello del mobile a quello delle ovaie in locazione è un attimo. Che sia una scorciatoia per riempire le culle sempre più vuote? L'Italia - in un'Europa che non se la passa benissimo, 17 Stati su 27 aumentano la popolazione, ma 10 perdono nascite e gli ultraottantenni nonostante il Covid sono cresciuti del 3,8 per cento - è un ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 settembre 2021) Fiorisce in Europa il business di embrioni, ovociti e gameti che, grazie a banche del seme, uteri ine pratiche di fecondazione assistita, vengono offerti a tutti: coppie etero, omo e single. Basta pagare. Senza farsi troppi problemi per lo sfruttamento della «mamme per altri». E' una domanda che nessuno ha riproposto a Beppe Sala in lizza per il secondo mandato a sindaco di Milano, alla testa di una coalizione di sinistra e arcobaleno: il 20 novembre inaugurerà il Salone dell'in? Passare da quello del mobile a quello delle ovaie in locazione è un attimo. Che sia una scorciatoia per riempire le culle sempre più vuote? L'Italia - in un'Europa che non se la passa benissimo, 17 Stati su 27 aumentano la popolazione, ma 10 perdono nascite e gli ultraottantenni nonostante il Covid sono cresciuti del 3,8 per cento - è un ...

panorama_it : Fiorisce in Europa il business di embrioni, ovociti e gameti che, grazie a banche del seme, uteri in affitto e prat… - luisebach : #Pillon #Morisi #omofobia Giornali, politici, commentatori che sul caso Morisi parlano di 'orge gay', 'festini gay… - Antonio84966971 : @ZanAlessandro Perché non tuteli i minori segregati e pestati 'non omosessuali'??? Sei la vergogna dell'essere uman… - cpetacci : RT @marioadinolfi: Barbara D’Urso a Canale 5 catechizza il pubblico dicendo che l’utero in affitto va chiamato “maternità solidale”. Lo chi… - Pamelitanaa : RT @marioadinolfi: Barbara D’Urso a Canale 5 catechizza il pubblico dicendo che l’utero in affitto va chiamato “maternità solidale”. Lo chi… -