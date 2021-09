PSVITA Rilasciato PasteUnlock | sblocca la funzione di copia incolla nascosta nel software di sistema

Leggi su gamesandconsoles

(Di giovedì 30 settembre 2021) Lo sviluppatore Graphene haun nuovo succulento plugin perchiamatoè un plugin cheladineldi. Questaera presente nei primissimi firmware Vita ma a partire da qualche parte intorno alla 1.06 è stata disabilitata per ragioni sconosciute.Per attivare il popup, tieni premuto il dito sul testo finché non si ingrandisce. Dopodiché rilascia il dito dallo schermo e il popupsi aprirà. Installazione Scaricare il plugin Inserire il plugin in ur0:tai Aggiungere la stringa sotto ...