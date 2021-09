Inter | approvato il bilancio | ecco a quanto ammonta la perdita!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 settembre 2021) La stagione scorsa dell’si è conclusa con la vittoria dello scudetto dopo 11 anni. Come nella maggior parte delle società, però, ilnon è stato dei migliori. Infatti, questo è il comunicato dei nerazzurri: “L’esercizio 2020/2021 è stato significativamente impattato, per la suaa durata, dalle conseguenze sul contesto socio-economico, nel nostro paese e a livello globale, della pandemia da Covid-19 e delle misure necessarie a mettere in sicurezza la salute pubblica e le attività produttive.In tale contesto, i ricavi consolidati si sono attestati a 364,7 milioni di euro. L’esercizio ha registrato una perdita pari a € 245,6 milioni, a cui hanno principalmente contribuito l’azzeramento degli introiti da gara derivante dalla chiusura degli stadi (dato che si confronta con il 2020 quando le chiusure erano iniziate ...