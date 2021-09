Dove si attacca la tarantola | il gesto di Kate Middleton che sconvolge William | prova di coraggio | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Una veradiquella di cuisi è resa protagonista durante il suo viaggio in Irlanda del Nord. La duchessa, infatti, insieme al marito, è andata a fare visita all'Università dell'Ulster. La coppia ha trascorso una intera giornata tra gli studenti. Sono stati in loro compagnia, confrontandosi con tutti, tra bevute di birra e qualche scambio di rugby. Ma non solo. Laha stupito tutti, il futuro re in primis, mostrandosi moltosa., infatti, ha preso in mano una, di nome Charlotte, e ha sfoggiato così tutta la sua forza d'animo. Lo stessosi è mostrato estasiato per ladella moglie, non credendo ai suoi occhi. ...