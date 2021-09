Orrore a Cecina | cane decapitato e smembrato da una “donna zombie”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 28 settembre 2021) Ci sono i cani da compagnia, i cani da salotto, i cani da tartufo. E poi quelli utilizzati per la pet therapy, per accompagnare i ciechi e i disabili, i cani da valanga e quelli da salvataggio. E sono soprattutto labrador e retriever, razze notoriamente miti e facili da addestrare, docili con gli anziani e con i bambini. Buoni con tutti. A Ninja, una anziana mix retriever, però la sorte ha assegnato una ben più tragico destino. Il suo corpo flessuoso, la testolina bionda con quell’espressione – nonostante tutto – gioiosa che compare nella foto è stato colpito a morte, e poida chi avrebbe dovuto amarla e rispettarla, in cambio della sua devozione. Decapitata prima e poi smembrata dalla proprietaria – tossicodipendente all’ultimo stadio – la creatura ha tentato strenuamente di difendersi dalla sua umana impazzita, pare, a giudicare dai segni di graffi e morsi ...