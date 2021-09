Giancarlo Magalli | l’amaro retroscena sul litigio con Adriana | Cos’è successo davvero

(Di martedì 28 settembre 2021)è un autore nonché conduttore televisivo, volto noto delle trasmissioni I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia, quest’ultima condotta insieme adVolpe. Ma, con la showgirl, si è scatenato undi cui ancora si portano i segni e finalmente si scopre la verità.Volpe-Altranotiziaè uno dei pilastri del piccolo schermo. Purtroppo non è più al timone dei Fatti Vostri per motivi personali, dettati da una scelta volontaria e Mezzogiorno in Famiglia, ormai, ha chiuso i battenti, gettando nella disperazione i più appassionati. Attualmente, il conduttore, nonostante le svariate richieste di lavoro ricevute, sta lavorando a un progetto televisivo, ...

Advertising

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ma buttate Giancarlo Magalli nella casa del #GfVip subitoooooooo ?? - antoM0u : RT @VanityFairIt: Tensione (vera?) tra le opinioniste del «Grande Fratello Vip 2022» Sonia Bruganelli e Adriana Volpe per colpa di un selfi… - Cristinabolle2 : Sono veramente disperati usano Giancarlo Magalli per fare un po' di ascolto ???????? #magalli #GFvip - Giorgia90504843 : RT @vincycernic2: Adriana dopo aver visto la foto della Bruganelli con Giancarlo Magalli #GFVIP - infoitcultura : Adriana Volpe ancora contro Giancarlo Magalli: il retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : Giancarlo Magalli

La rivalità di cui si è vociferato fin dal primo momento, infatti, sembra esserci ancora, soprattutto dopo che la moglie di Bonolis ha pubblicato un selfie in compagnia di. L'ex ...... infatti, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non si sono risparmiate frecciatine e recriminazioni via social dopo che la seconda ha postato sul proprio account Instagram un selfie con,...GF Vip, scoppia la lite tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, la discussione va avanti per tutta la durata della puntata.Scontro tra le opinioniste Sonia Brugarelli e Adriana Volpe per colpa di una foto. Confronto a tre tra Sorge, Antinolfi e la fidanzata Greta ...