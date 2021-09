Lo chef Jamie Oliver non ha dimostrato in tribunale che il cibo di McDonald’s «non è adatto per essere ingerito»

Leggi su facta.news

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il 27 settembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 10 luglio su Facebook, secondo cui la catena di fast foodavrebbe perso una causa legale contro loe personaggio televisivoe che quest’ultimo avrebbeche «ilche vendono non èper, perché è altamente tossico». Al centro della presunta controversia legale ci sarebbe l’idrossido di ammoniaca, sostanza che sarebbe utilizzata dalla catena di ristorazione per «lavare» le parti grasse della carne. Nel post si legge inoltre che «prima di questo processo, secondo il presentatore, già questa carne non era adatta ...