Fedez | ' Se vi avanza un naso rosso da prestare a Salvini scrivetemi in privato'

Advertising

Agenzia_Ansa : Fedez stuzzica Salvini sul caso Morisi. Il rapper su Instagram: 'amici circensi vi avanza un naso rosso da prestarg… - fanpage : “Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l’elastichino da prestare a #Salvini, scrivetemi in privato”. Il du… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Fedez stuzzica Salvini sul caso Morisi. Il rapper su Instagram: 'amici circensi vi avanza un naso rosso da prestargli?'.… - maximone816 : RT @Agenzia_Ansa: Fedez stuzzica Salvini sul caso Morisi. Il rapper su Instagram: 'amici circensi vi avanza un naso rosso da prestargli?'.… - FabioOffreda : RT @Agenzia_Ansa: Fedez stuzzica Salvini sul caso Morisi. Il rapper su Instagram: 'amici circensi vi avanza un naso rosso da prestargli?'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez avanza

L'occasione è ghiotta anche per per: "Amici circensi, se viun naso rosso con elastichino da prestare a Salvini contattatemi in privato" esordisce il rapper milanese in una storia su ...Continua il duello a distanza: "Se viun naso rosso con l'elastichino da prestare a Salvini, scrivetemi in privato. Questa è la ... In un video pubblicato sulle storie di Instagramcommenta ...L'artista ironizza sulla doppia morale del capo della Lega sul caso Morisi: "Oggi scopre di aver avuto al suo fianco un drogato, ma che magicamente diventa un amico da aiutare a rialzarsi".Per Fedez l’occasione era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire! Il rapper si è preso una personale rivincita commentando il “caso Morisi”. Ovviamente stiamo parlando di Luca Morisi, creatore della ...