Avril Lavigne: da regina del pop-punk cantando “Complicated” a star di TikTok [FOTO] (Di lunedì 27 settembre 2021) La ragazzina dai capelli lunghi e sottili, espressione sfrontata e voce dalle sfumature pop-punk, scalò le montagne pur di toccare il podio destinato alte classifiche musicali nonostante i discografici continuavano a ‘storcere il naso’. Secondo i critici, la particolare intonazione timbrica della giovanissima artista, non trovava genere. Eppure, Avril Lavigne, fin dai suoi primissimi vocalizzi … L'articolo Avril Lavigne: da regina del pop-punk cantando “Complicated” a star di TikTok FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 27 settembre 2021) La ragazzina dai capelli lunghi e sottili, espressione sfrontata e voce dalle sfumature pop-, scalò le montagne pur di toccare il podio destinato alte classifiche musicali nonostante i discografici continuavano a ‘storcere il naso’. Secondo i critici, la particolare intonazione timbrica della giovanissima artista, non trovava genere. Eppure,, fin dai suoi primissimi vocalizzi … L'articolo: dadel pop-” adiproviene da Velvet Gossip.

Advertising

Maravrillavign1 : RT @AvrilLavigneBR: A gente ama quando a Avril Lavigne posta stories ???? - Maravrillavign1 : RT @AvrilBestItalia: Avril Lavigne con oggi 27 settembre compie 37 anni !!! Auguri alla nostra Queen !!!! Non vediamo l’ora di sentire il n… - Maravrillavign1 : RT @AvrilBestItalia: Auguri alla nostra Vampira preferita !!! Avril Lavigne oggi compie 37 anni ma come si può notare in questa foto lei no… - InterfmNowplay : AVRIL LAVIGNE/'COMPLICATED'17:10 - _aboutgrace_ : RT @AvrilBestItalia: Auguri alla nostra Vampira preferita !!! Avril Lavigne oggi compie 37 anni ma come si può notare in questa foto lei no… -