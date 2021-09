Advertising

sportface2016 : Moto, #Vinales: “La scomparsa di Dean Berta un duro colpo” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Morte Vinales, la commozione di Maverick: “Ovunque tu sia, sempre con noi” - msg_emanuele : RT @Gazzetta_it: Morte Vinales, la commozione di Maverick: “Ovunque tu sia, sempre con noi” - Gazzetta_it : Morte Vinales, la commozione di Maverick: “Ovunque tu sia, sempre con noi” - alexbiu68 : @serenab70 Era un pilota di superbike 300 cugino di vinales che corre in moto gp -

Un messaggio sui social toccante e intenso: firmato da Mavericke dedicato al cugino Dean Berta, morto ieri a Jerez durante la gara di Supersport 300, all'età di 15 anni. 'Non ci sono parole per questo momento, è stato un duro colpo per la nostra famiglia, ricorderò sempre le sfide che ...Qualche piccolo problema ce l'ha anche Buis a fermare la. Ad otto giri dalla fine il colpo di ... Nel giro di rientro Sabatucci, ex compagno di Dean Berta, si ferma dai marshall per farsi ...Le parole di Maverick Viñales. Il giorno dopo il tragico incidente di Jerez durante la gara del Mondiale Supersport 300 costato la vita al quindicenne spagnolo Dean Berta Viñale ...SBK: "Stamattina mi sono impegnato con la squadra per non pensare ad altro. Felice per questo podio, sto lavorando con Honda esattamente come avrei fatto se fossi rimasto con loro anche in futuro" ...