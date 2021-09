Laver Cup 2021, trionfo dell’Europa: Resto del Mondo battuto 14-1. Festa anche per Berrettini (Di domenica 26 settembre 2021) Il nono incontro della Laver Cup 2021 di tennis, il primo dal valore di 3 punti, è quello decisivo: il tedesco Alexander Zverev ed il russo Andrey Rublev piegano lo statunitense Reilly Opelka ed il canadese Denis Shapovalov dopo una battaglia di un’ora e 36 minuti con lo score di 6-2 6-7 (4) 10-3 e porta l’Europa sul 14-1 facendo scorrere i titoli di coda sulla maniFestazione. Fa Festa anche Matteo Berrettini, che venerdì aveva vinto il suo incontro di singolare. Nel primo set partenza sprint della coppia europea, che opera il break nel primo e nel terzo game, volando rapidamente sul 4-0. Rublev e Zverev concedono una palla break nel sesto gioco, ma i nordamericani non ne approfittano e così dopo appena 31 minuti arriva il 6-2. La seconda partita è più equilibrata, le uniche palle ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) Il nono incontro dellaCupdi tennis, il primo dal valore di 3 punti, è quello decisivo: il tedesco Alexander Zverev ed il russo Andrey Rublev piegano lo statunitense Reilly Opelka ed il canadese Denis Shapovalov dopo una battaglia di un’ora e 36 minuti con lo score di 6-2 6-7 (4) 10-3 e porta l’Europa sul 14-1 facendo scorrere i titoli di coda sulla manizione. FaMatteo, che venerdì aveva vinto il suo incontro di singolare. Nel primo set partenza sprint della coppia europea, che opera il break nel primo e nel terzo game, volando rapidamente sul 4-0. Rublev e Zverev concedono una palla break nel sesto gioco, ma i nordamericani non ne approfittano e così dopo appena 31 minuti arriva il 6-2. La seconda partita è più equilibrata, le uniche palle ...

