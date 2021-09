Amministrative, D'Incà: "Ai ballottaggi possibile intesa M5s - Pd" (Di sabato 25 settembre 2021) Sulle elezioni Amministrative ed eventuali alleanze il M5s 'decide caso per caso'. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca, spiegando che 'in alcune città abbiamo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 settembre 2021) Sulle elezionied eventuali alleanze il M5s 'decide caso per caso'. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca, spiegando che 'in alcune città abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Incà Amministrative, D'Incà: "Ai ballottaggi possibile intesa M5s - Pd" Sulle elezioni amministrative ed eventuali alleanze il M5s 'decide caso per caso'. Lo ha detto il ministro per i ... In ogni caso, anche 'dove non siamo alleati', D'Incà ha detto che in caso di ...

Regionali, in Calabria un viavai di big Anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, sarà oggi in Calabria a sostegno del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni amministrative. Tra i più assidui frequentatori ...

