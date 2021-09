Samsung Galaxy S21 FE | problemi di produzione risolti | secondo un rumor – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 23 settembre 2021) Idiche hanno rallentato l’uscita delS21 FE potrebbero essersiun’indiscrezione proveniente dalla Corea. Inizialmente previsto per agosto, lo smartphoneS21 FE non è ancora arrivato sul mercato nel giorno in cui si celebra l’anniversario dall’uscita delS21 FE. Ma non è il caso di scartare l’ipotesi di un lancio a breve, magari per fine ottobre come suggerito da qualcuno. Dalla Corea è giunta infatti notizia di una ripresa a pieno ritmo delladi questo modello, rallentata dai ben notilegati alla carenza di semiconduttori. Il successo … Notizie giochiRead More L'articolo ...