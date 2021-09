(Di giovedì 23 settembre 2021) La quinta giornata di serie A ha messo in evidenza due protagonisti del fantacalcio, almeno delle passate stagioni in attesa di vedere cosa faranno quest'anno. Nikola, con la sua doppietta ha ...

Advertising

sportli26181512 : Kalinic e Theo Hernandez, chi si rivede... Si confermeranno?: Kalinic e Theo Hernandez, bentornati: si confermerann… - melomonaco86 : #theo, se vincerò la prima partita al fantacalcio (su 4) sarà solo merito tuo. Sicuramente non di Kalinic che porca… -

Ultime Notizie dalla rete : Kalinic Theo

La Gazzetta dello Sport

Nikola, con la sua doppietta ha quasi trascinato il Verona al colpo grosso a Salerno.Hernandez ha spaccato in due la partita: assist e gol per regolare il Venezia.A inizio ripresa ancorasfiorava la tripletta con una gran conclusione fermata solo dall'...Hernandez firma la rete del definitivo raddoppio all'82' con un gran sinistro. Partita che ...Riecco Theo — Nella stessa giornata in cui si è sbloccato Gosens, non si è fatta attendere la risposta di Theo Hernandez (voto 7,5 - 24 crediti). Il laterale rossonero, partit ...Milan-Venezia 2-0 Marcatori: 23' st Diaz, 37' st Hernandez. Milan: Maignan 6; Kalulu 6.5, Gabbia 6.5 (14' st Tomori 6.5), Romagnoli 6.5, Ballo-Tourè 6 (14' st ...