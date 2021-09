Fortnite | ora i misteriosi cubi viola si muovono e si moltiplicano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) All'interno diè ritornato Kevin il misterioso cubogià visto precedentemente all'interno del battle royale, ma questa volta ha portato anche degli amici. L'ultimo evento diha introdotto questied ora i giocatori stanno collaborando per controllare queste nuove entità mentre sie siin tempo reale. Tutto è iniziato con un cubo blu che i fan hanno chiamato "Blue Kevin" e in seguito "Blevin". Questo cubo sembra essere dalla parte dei giocatori visto che se rimbalzano su di lui ottengono uno scudo. Poi ci sono i grandiche possono essere trovati nella maggior parte dei siti in cui ci sono stati incidenti UFO e che silentamente. In totale ce ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite ora

Moda e videogioco sembra un connubio ormai ben solido. Ma se fino adaveva coinvolto principalmente le singole maison di moda che sono 'entrate' virtualmente nei ...sua collaborazione con),...È nata come una app volta alla condivisione delle immagini;il social è prevalentemente usato ... Youtuber che ama divertire il suo pubblico con Vlog e Reactions e giochi come Minecraft,, ...Epic Games sta pubblicizzando la collaborazione tra Fortnite e Balenciaga con degli spot trasmessi sugli enormi schermi di New York.Balenciaga e Fortnite hanno stretto una collaborazione per realizzare una collezione in-game e una reale, in edizione limitata.