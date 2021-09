Roma: Calenda a Gualtieri, ‘vedrai che Zingaretti non ti manda in Siberia se dissenti…’ (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Roberto, il tavolo per Roma l’ho fatto. Non lo propongo. Continui con questa tiritera del termovalorizzatore. Prova a rispondere nel merito. Lo vuoi o no. Vedrai che Zingaretti non ti manda in Siberia se dissenti da lui. Su Municipalizzate, di’ qualcosa. Anche di sinistra”. Carlo Calenda replicando a un tweet du Roberto Gualtieri in cui il candidato sindaco del centrosinistra aveva scritto: “Dopo averne detto peste e corna oggi Calenda propone la concertazione. Dice di voler un nuovo inceneritore ma sul suo programma non c’è. Propone un nuovo museo, tecnicamente illegale. La verità è che senza un’idea di città rimangono solo liste di cose, spesso contraddittorie”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 21 settembre 2021), 21 set. (Adnkronos) – “Roberto, il tavolo perl’ho fatto. Non lo propongo. Continui con questa tiritera del termovalorizzatore. Prova a rispondere nel merito. Lo vuoi o no. Vedrai chenon tiinse dissenti da lui. Su Municipalizzate, di’ qualcosa. Anche di sinistra”. Carloreplicando a un tweet du Robertoin cui il candidato sindaco del centrosinistra aveva scritto: “Dopo averne detto peste e corna oggipropone la concertazione. Dice di voler un nuovo inceneritore ma sul suo programma non c’è. Propone un nuovo museo, tecnicamente illegale. La verità è che senza un’idea di città rimangono solo liste di cose, spesso contraddittorie”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

CarloCalenda : ??In diretta dal teatro Palladium per il confronto di @repubblica con gli altri candidati (ovviamente senza Michetti… - gualtierieurope : ?? DIRETTA Dal teatro Palladium il confronto organizzato da @repubblica. Modera @Maumol ?? DIRETTA ??… - fattoquotidiano : ELEZIONI ROMA: ECCOLO IL RINNOVAMENTO DI CALENDA “Se fossi eletto sindaco? Vorrei subito Guido Bertolaso commissar… - ritadisano : RT @ritadisano: Amici questo è il fac-simile della scheda per votarmi. ??AL COMUNE DI ROMA?? ??SCHEDA AZZURRA ?? ?BARRA IL SIMBOLO CALENDA… - kaernal : Tutto verissimo, nulla da aggiungere...Lei con la lotta per la LEGALITÀ é andata contro la mafia dei Casamonica, co… -