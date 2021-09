Gualtieri: per Municipio X vogliamo autonomia rafforzata (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – “Già oggi il X Municipio, che ha 260mila abitanti, ha poteri speciali rispetto agli altri Municipi. Per noi non deve diventare un Comune, come dicono altri, ma questi poteri non bastano.” “Serve un’autonomia rafforzata anche rispetto a quella che comunque daremo agli altri Municipi. Roma comunque deve valorizzare il suo mare, che è un grande volano di sviluppo”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, nel corso di un dibattito al suo comitato sulla riforma dei poteri di Roma Capitale. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 21 settembre 2021) Roma – “Già oggi il X, che ha 260mila abitanti, ha poteri speciali rispetto agli altri Municipi. Per noi non deve diventare un Comune, come dicono altri, ma questi poteri non bastano.” “Serve un’anche rispetto a quella che comunque daremo agli altri Municipi. Roma comunque deve valorizzare il suo mare, che è un grande volano di sviluppo”. Così il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto, nel corso di un dibattito al suo comitato sulla riforma dei poteri di Roma Capitale. (Agenzia Dire)

