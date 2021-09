Azione studentesca: “I tamponi devono essere gratuiti per gli studenti” (Di martedì 21 settembre 2021) tamponi gratuiti e su base volontaria per gli studenti e il personale scolastico. È questa la richiesta protocollata al Comune di Salerno dal movimento Azione studentesca. “Il rientro in presenza degli studenti delle superiori porta con sé il reale rischio di un aumento dei contagi -afferma il direttivo provinciale di Azione studentesca- ed è per questo che riteniamo una priorità assoluta effettuare uno screening di massa per tutelare la salute degli studenti e delle loro famiglie”. “Riteniamo inoltre -prosegue- che tale Azione di prevenzione e contrasto al Covid-19 sia l’unica reale possibilità per garantire lo svolgimento dell’anno scolastico in sicurezza; a differenza del green pass, il quale non garantisce in alcun ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 21 settembre 2021)e su base volontaria per glie il personale scolastico. È questa la richiesta protocollata al Comune di Salerno dal movimento. “Il rientro in presenza deglidelle superiori porta con sé il reale rischio di un aumento dei contagi -afferma il direttivo provinciale di- ed è per questo che riteniamo una priorità assoluta effettuare uno screening di massa per tutelare la salute deglie delle loro famiglie”. “Riteniamo inoltre -prosegue- che taledi prevenzione e contrasto al Covid-19 sia l’unica reale possibilità per garantire lo svolgimento dell’anno scolastico in sicurezza; a differenza del green pass, il quale non garantisce in alcun ...

