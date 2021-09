Dopo le donne, gli uomini. L'Italvolley è campione d'Europa (Di domenica 19 settembre 2021) La nazionale di pallavolo italiana torna campione d’Europa Dopo 16 anni. In finale gli azzurri di Fefe’ De Giorgi hanno sconfitto la Slovenia 3-2 (22-25, 25-20, 20-25 25-20, 15-11) e ritrovano un titolo che mancava dal 2005. Un successo che doppia quello ottenuto dalla nazionale femminile all’inizio del mese. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 settembre 2021) La nazionale di pallavolo italiana tornad’16 anni. In finale gli azzurri di Fefe’ De Giorgi hanno sconfitto la Slovenia 3-2 (22-25, 25-20, 20-25 25-20, 15-11) e ritrovano un titolo che mancava dal 2005. Un successo che doppia quello ottenuto dalla nazionale femminile all’inizio del mese.

Infinite notti magiche! L'Italia è ancora campione d'Europa L'Italia maschile segue l'esempio delle colleghe donne e batte la Slovenia 3-2 con grande fatica e sale sul gradino più alto di un podio internazionale dopo la vittoria del 2005.

Pallavolo, l'Italia è campione d'Europa Dopo le donne, gli uomini: l'Italia regna sulla pallavolo continentale. Nella finale di Katowice, la neonata e spavalda Nazionale di Fefè De Giorgi sale sul tetto d'Europa a 16 anni dall'ultima volta.

Crescita e ripartenza dopo le difficoltà: ecco la ricetta delle donne imprenditrici

LA RECENSIONE. Le donne nella storia della Calabria (a cura di) Frisone, Matta, Sprovieri, Jonia editrice Un caso? No. La presenza delle donne nella storia della Calabria è ben più forte e significativa di quanto si possa pensare. Già nella scuola di Pitagora, a Crotone, nel VI secolo a. C., erano presenti donne.

