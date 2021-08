Ius soli sportivo bloccato in Parlamento | la Lega sul caso Desalu | «Gli atleti aspettino i 18 anni»

(Di lunedì 9 agosto 2021) Archiviato il medagliere olimpico, e dopo le parole di ieri del presidente del coni Malagò, il tema più caldo continua a rimanere quello dello Ius. La vittoria di Marcell Jacobs sui cento metri ai Giochi olimpici, e soprattutto quella di Eseosanella 4×100, che ha potuto indossare la maglia azzurra solo dopo i 18, nonostante sia nato in Italia, hanno riaperto un dibattito che continua ad arenarsi in. Come riporta La Stampa, le proposte di legge per riformare la cittadinanza sono ferme in commissione Affari costituzionali. Tutte queste prevedono la concessione della ...

Nicola Molteni, sottosegretario leghista al ministero dell'Interno bacchetta il numero uno del Coni in merito al temasportivo . Giovanni Malagò nella giornata di ieri aveva parlato in questi termini dello scottante tema: "Ci sono decide di pratiche che giacciono sui tavoli. È vero che a 18 anni puoi fare ...Archiviato il medagliere olimpico, e dopo le parole di ieri del presidente del coni Malagò, il tema più caldo continua a rimanere quello dellosportivo. La vittoria di Marcell Jacobs sui cento metri ai Giochi olimpici , e soprattutto quella di Eseosa Desalu nella 4 100, che ha potuto indossare la maglia azzurra solo dopo i 18 anni, ...Malagò: multietnici e bravissimi, un record che durerà per tanti anni. Jacobs porta il tricolore nella cerimonia di chiusura. Ora tocca a Parigi ...Come tutti, Nicola Molteni ha visto le Olimpiadi e ha esultato per tutte le medaglie italiane arrivate a Tokyo, «è ovvio che sia così». Ma tutti quei successi non spingono il deputato leghista e sotto ...