New York, per la prima volta una donna musulmana a capo della polizia (Di domenica 8 agosto 2021) È la prima donna di origine araba ad essere promossa a capitano nel dipartimento di polizia di New York. Filastine Srour, 38 anni, è nata nel Bronx e ha una laurea in criminologia e un master in Psicologia forense. Leggi su vanityfair (Di domenica 8 agosto 2021) È la prima donna di origine araba ad essere promossa a capitano nel dipartimento di polizia di New York. Filastine Srour, 38 anni, è nata nel Bronx e ha una laurea in criminologia e un master in Psicologia forense.

Advertising

ilfoglio_it : Un bel modo per guardare i dati e smontare la retorica No Vax. La cover del New York Post dello scorso 30 luglio ci… - RobertoBurioni : La scelta è tua. Fatti vaccinare o rinuncia a cene al’interno di ristoranti, palestre, concerti e spettacoli a Ne… - Poulin2012 : ?? New York impose le passeport vaccinal. - AndreaMorbidel7 : RT @ilfoglio_it: Un bel modo per guardare i dati e smontare la retorica No Vax. La cover del New York Post dello scorso 30 luglio ci è talm… - ItaliaRai : Ogni #domenica, 'Cristianità', il programma di cultura religiosa di Rai Italia ?? ?Pechino 16.15 ?Sydney 18.15 ?Joh… -

Ultime Notizie dalla rete : New York Jesse Owens e l'amico ritrovato Avevo vinto quattro medaglie alle Olimpiadi, al ritorno mi avevano festeggiato per le strade di New York come se fossi il nuovo presidente d'America, con la banda che suonava a piene note e con una ...

Pornografia per bambini, tra stop e pericolose spinte Forse, anche a New York ci si è accorti della consolidata letteratura di almeno 57 studi sull'uso della pornografia tra gli adolescenti e sugli effetti negativi in relazione alla loro dipendenza ...

I Medici conquistano New York La Repubblica Corse e ricorse: Maratona di New York Riascolta Corse e ricorse: Maratona di New York di Personal Best . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.

Il caso Cuomo Il Governatore di New York, Andrew Cuomo, democratico, è seriamente nei guai. Una indagine svolta dal Procuratore Generale dello Stato ha portato alla conclusione che egli è colpevole di comportamento ...

Avevo vinto quattro medaglie alle Olimpiadi, al ritorno mi avevano festeggiato per le strade dicome se fossi il nuovo presidente d'America, con la banda che suonava a piene note e con una ...Forse, anche aci si è accorti della consolidata letteratura di almeno 57 studi sull'uso della pornografia tra gli adolescenti e sugli effetti negativi in relazione alla loro dipendenza ...Riascolta Corse e ricorse: Maratona di New York di Personal Best . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Il Governatore di New York, Andrew Cuomo, democratico, è seriamente nei guai. Una indagine svolta dal Procuratore Generale dello Stato ha portato alla conclusione che egli è colpevole di comportamento ...