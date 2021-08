Ramona Badescu | cosa fa e com’è oggi la splendida romena | età | altezza | peso | marito e figlio

Leggi su tuttivip

(Di sabato 7 agosto 2021) Se si riporta la memoria all’iconico varietà televisivo Il Bagaglino, una delle prime figure che emergono è indubbiamente la bellissima. Originaria della Romania, dove ha debuttato tra i riflettori, si è poi trasferita nel nostro paese nel 1990 ottenendone la cittadinanza per matrimonio nel 1996.combina e? Il suo ufficiale esordio nello spettacolo italiano è stato nella pellicola di Mario Monicelli, Parenti serpenti (1992), dal lì in poi ha recitato in numerose opere cinematografiche e partecipato in veste di showgirl a moltissime produzioni televisive. Non solo perché, ...