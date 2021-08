Inter, ore decisive per la cessione di Lukaku al Chelsea (Di sabato 7 agosto 2021) Il Chelsea è pronto a chiudere la trattativa con l’Inter per l’acquisto di Romelu Lukaku. Attesa per oggi l’offerta decisiva Il Chelsea è pronto a riabbracciare Romelu Lukaku. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la chiusura della trattativa. Sono 5 i milioni che attualmente ballano nell’offerta dei Blues. Il club campione d’Europa, infatti, è fermo a 110 milioni di euro più il cartellino di Zappacosta, ma i nerazzurri non vorrebbero contropartite tecniche e aspettano quindi un’offerta cash di 115 milioni di base, con il discorso bonus che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) Ilè pronto a chiudere la trattativa con l’per l’acquisto di Romelu. Attesa per oggi l’offerta decisiva Ilè pronto a riabbracciare Romelu. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la chiusura della trattativa. Sono 5 i milioni che attualmente ballano nell’offerta dei Blues. Il club campione d’Europa, infatti, è fermo a 110 milioni di euro più il cartellino di Zappacosta, ma i nerazzurri non vorrebbero contropartite tecniche e aspettano quindi un’offerta cash di 115 milioni di base, con il discorso bonus che ...

