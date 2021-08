Giovane sannita ricattato dopo una videochiamata | denunciata una donna

Leggi su anteprima24

(Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato una 23enne originaria della Costa d’Avorio e residente in Lombardia per estorsione. Le indagini sono state attivate nel luglio scorso in seguito alla denuncia di undella Val Fortore che,aver partecipato ad unacon una ragazza conosciuta occasionalmente su un noto social network, era stato bersagliato da richieste di denaro sotto la minaccia che, altrimenti, sarebbero stati pubblicati foto e video in atteggiamento erotico, fraudolentemente carpiti durante la video-conversazione. Dagli ...