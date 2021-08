Karate, Olimpiadi Tokyo. Angelo Crescenzo: “Cervello spento per trenta minuti” (Di venerdì 6 agosto 2021) Per Angelo Crescenzo l’esordio Olimpico non è stato dei migliori. Il forte Karateka campano nel match d’esordio ha subito una sonora sconfitta nella categoria del Kumite -67 kg da parte del venezuelano Madera Delgado. L’azzurro, sul finire della contesa, ha ricevuto un colpo fortissimo al viso, rialzandosi in condizioni vistosamente alterate. Lo staff medico del Nippon Budokan lo ha subito visitato, vietandogli la conclusione del match. Il 28enne italiano ha dichiarato poi di non ricordarsi nulla dei venti minuti successivi al colpo subito. In serata sui social ha poi ammesso: “Per trenta ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Perl’esordio Olimpico non è stato dei migliori. Il forteka campano nel match d’esordio ha subito una sonora sconfitta nella categoria del Kumite -67 kg da parte del venezuelano Madera Delgado. L’azzurro, sul finire della contesa, ha ricevuto un colpo fortissimo al viso, rialzandosi in condizioni vistosamente alterate. Lo staff medico del Nippon Budokan lo ha subito visitato, vietandogli la conclusione del match. Il 28enne italiano ha dichiarato poi di non ricordarsi nulla dei ventisuccessivi al colpo subito. In serata sui social ha poi ammesso: “Per...

