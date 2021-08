Back 4 Blood giocato in diretta alle 16!

(Di venerdì 6 agosto 2021)è il seguito spirituale di Left 4 Dead ed è sviluppato da Turtle Rock Studio. Il gioco presenterà una campagna cooperativa per quattrori, oltre a una modalità multiplayer per ottori, simile a Left 4 Dead. Se siete curiosi di saperne di più, allora questa news fa al caso vostro:16 saremo insu Twitch per giocare a. Assieme a Riccardo Cantù, Gianluca Musso e Antonino Fiore sarete in grado di assistere a partite in co-op in modo da dare uno sguardo al mondo di gioco. Potete seguirci in due modi: ...

Nuovo titolo sviluppato da Turtle Rock Studios , software house già conosciuta per Left 4 Dead , e pubblicato da Warner Bros Games ,è attualmente in fase Open Beta in attesa del suo debutto ufficiale sul mercato, previsto per il prossimo 12 ottobre . Tramite un comunicato stampa, NVIDIA ha annunciato che l'atteso ...La beta diè ora disponibile per tutti coloro che hanno effettuato il pre - ordine, ma poco prima che le sue porte fossero aperte, Magnus, Dóri, David e Juan hanno avuto un accesso anticipato alla ...Back4Blood è disponibile in versione Open Beta con il supporto a NVIDIA DLSS, ecco tutti i dettagli sul miglioramento prestazionale ...Nella live di oggi vi mostreremo qualcosa di tosto, in quanto daremo uno sguardo in anticipo al successore spirituale di Left 4 Dead, Back 4 Blood. Lo sparatutto cooperativo è attualmente in versione ...