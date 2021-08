Nel silenzio delle cime, i grandi compositori hanno trovato la migliore fonte d'ispirazione per le loro opere. Un'atmosfera da rivivere nei masi, nei boschi, ma anche seguendo i concerti e le mostre dell'estate (Di giovedì 5 agosto 2021) Aria sottile, natura vivida e soprattutto il silenzio. Chi cammina in montagna lo sa: il miglior premio alla fatica è quell’assenza di rumori che la rende un luogo speciale. Una sensazione di bellezza che la musica esprime meglio delle parole, perché sa raccontare e rievocare le emozioni. Perciò la montagna ha ispirato tanti musicisti, che dalle scalate o da semplici trekking hanno tratto impulso per le loro opere. Una fusione alchemica che ancora oggi accade: basta seguire le note composte lungo i sentieri delle Alpi. Le montagne di ... Leggi su iodonna (Di giovedì 5 agosto 2021) Aria sottile, natura vivida e soprattutto il. Chi cammina in montagna lo sa: il miglior premio alla fatica è quell’assenza di rumori che la rende un luogo speciale. Una sensazione di bellezza che la musica esprime meglioparole, perché sa raccontare e rievocare le emozioni. Perciò la montagna ha ispirato tanti musicisti, che dalle scalate o da semplici trekkingtratto impulso per le. Una fusione alchemica che ancora oggi accade: basta seguire le note composte lungo i sentieriAlpi. Le montagne di ...

marcocappato : Ma non è vero che litigano su tutto! Salvini, Letta, Meloni, Conte, Grillo e Berlusconi sono sodali nel silenzio as… - VittorioSgarbi : Eolico e forovoltaico, nel silenzio della politica, stanno distruggendo il Paesaggio siciliano. La cosiddetta “ener… - vaticannews_it : #29luglio #PapaFrancesco cinque anni fa la visita nell'abisso di dolore del lager di Auscwhitz-Birkenau. Circa due… - Mario48440912 : RT @ivocamic: Si parla solo e soltanto di #GreenPass Una misura surrettizia all' #obbligovaccinale ma inutile per contenere i contagi Ment… - unaditante : RT @errante_l: e,..questa vita e questa mia età mi hanno insegnato che anche nel dolore,nella rabbia,nel silenzio e nella delusione,l’amore… -