Covid, quarantena di 7 giorni per vaccinato che entra a contatto con positivo (Di giovedì 5 agosto 2021) I vaccinati che hanno un contatto con una persona positiva a Covid-19 dovranno fare una quarantena di 7 giorni, anziché di 10, al termine dei quali sarà necessario fare un tampone molecolare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) I vaccinati che hanno uncon una persona positiva a-19 dovranno fare unadi 7, anziché di 10, al termine dei quali sarà necessario fare un tampone molecolare. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid quarantena Arabia Saudita: Covid, arrestate 60 perone per avere violato la quarantena Riad, 05 ago 14:40 - Le autorità saudite hanno arrestato 60 persone per avere violato la quarantena imposta dalle autorità per contenere la pandemia di Covid - 19. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa saudita "Spa", alcuni di loro erano risultati positivi al tampone molecolare, ...

Covid, rientrati da Dubai tutti gli studenti italiani ... poi risultati molti di più, erano stati trovati positivi al Covid. E' stato dunque attivato il ... Le decisioni sulla modalità della quarantena, degli spostamenti e della ricollocazione delle strutture ...

Covid, quarantena di 7 giorni per vaccinato che entra a contatto con positivo Orizzonte Scuola COVID Verso una modifica dei tempi della quarantena La quarantena per vaccinati scende a 7 giorni. Sarebbe questo l’orientamento, a quanto si apprende da fonti di governo, della cabina di regia riunita stamattina a palazzo Chigi.

Verso l’obbligo del green pass anche per gli studenti universitari Verso l'obbligo del green pass anche per gli studenti universitari. Coronavirus - L’orientamento della cabina di regia in vista del nuovo decreto - Novità per la quarantena: per i vaccinati ridotta a ...

