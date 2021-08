Alessia Marcuzzi svela a Vanity Fair perché ha deciso di lasciare Mediaset | le sue parole

(Di giovedì 5 agosto 2021) La notizia dell’addio didopo 25 anni di carriera, ha destato non poco scalpore e sono stati molti a chiedersi quali siano i reali motivi dietro la decisione presa dalla bionda conduttrice. A dare l’annuncio del suo abbandono alle reti di Piersilvio Berlusconi era stata la diretta interessata, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Sulla vicenda era poi intervenuto lo stesso Piersilvio, il quale aveva ribadito la stima nei confronti die aveva sottolineato come fosse stata la presentatrice a scegliere di: Ho ...

Advertising

GossipItalia3 : Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sull’addio a Mediaset: la rivelazione della conduttrice #gossipitalianews - modamadeinitaly : Voglia di Estate! Saldi Estivi 2021 su Marks&Angels dal blog di Alessia Marcuzzi - malditalisyada : e anche oggi Alessia Marcuzzi levriero afgano mi fa ridere durante una mini crisi di pianto - zazoomblog : Alessia Marcuzzi confessa la sua verità: “Perché ho lasciato Mediaset” - #Alessia #Marcuzzi #confessa #verità: - zazoomblog : “Sì sta per arrivare”. Alessia Marcuzzi esce allo scoperto dopo l’addio a Mediaset - #arrivare”. #Alessia… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

APPROFONDIMENTI PERSONE, l'addio a Mediaset dopo 25 anni:... TELEVISIONE Temptation Island, Valentina Vignali posta i messaggi privati di..., l'addio a Mediaset dopo ...APPROFONDIMENTI PERSONE, l'addio a Mediaset dopo 25 anni:... TELEVISIONE Temptation Island, la storia d'amore tra Manuela e Luciano:..., l'addio a Mediaset dopo 25 ...La notizia dell’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset dopo 25 anni di carriera, ha destato non poco scalpore e sono stati molti a chiedersi quali siano i reali motivi dietro la decisione presa dalla ...Travolgente il successo di Mohicani il nuovo singolo di Boomdabash & Baby k che viene certificato disco di platino. Il brano è in classifica top 10 dei singoli più venduti in Italia e il videoclip uff ...