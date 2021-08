Real Madrid | tegola per Ancelotti | Kroos alle prese con una pubalgia

(Di martedì 3 agosto 2021) Brutte notizie per Carlo: diagnosticata unaa Toni. Il comunicato delsul tedesco Brutte notizie per Carloche perde a tempo indefinito una delle colonne del centrocampo: dopo i test effettuati, è stata diagnosticata unaa Toni. Da definire il suo riento a disposizione di Carlo. «Dopo i test effettuati sul nostro giocatore Tonidai Servizi medici del, gli è stata diagnosticata la ...

Advertising

ZZiliani : Dunque, come già detto, l’#UEFA si sbarazza delle richieste pro #Superlega del Tribunale di Madrid con un colpo di… - mirkocalemme : Il #RealMadrid deve cedere #Isco: costa 20M€, ma lo sconto è possibile. Il #Milan cerca un trequartista ed ha un ot… - juventusfc : Comunicato di Barcellona, Juventus e Real Madrid ?? - NoireButterfly_ : @paulpogba Ma torna a Torino, zio porcone. Cazzo vai dai beduini di Parigi o dal Real che ormai vince stocaz? Ronal… - infoitsport : Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico | Il Real Madrid ha le idee chiare -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

numero-diez.com

2 Cristiano Ronaldo al Paris Saint - Germain? Come scrivono in Spagna, ilè convinto di riuscire a prendere Kylian Mbappé entro la fine del mercato, col portoghese della Juventus pronto a raccoglierne l'eredità a Parigi.Ma grosse nubi incombono sulla rosa neroazzurra: l'Atleticovorrebbe Lautaro subito ma a prezzo di saldo, ilpunta la coppia Barella Bastoni, e il Chelsea spara alto per Lukaku. Ho ...Il Milan continua a voler investire nel calciomercato. La società rossonera è in particolare alla ricerca di un giovane attaccante, di un trequartista e di un terzino destro che possa ricoprire il ruo ...Romelu Lukaku si allontana dall’Inter e si avvicina al Chelsea. Sono ore caldissime per il mercato del club nerazzurro, il tecnico Simone Inzaghi rischia di perdere un altro big, dopo Hakimi. L’estern ...