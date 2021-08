Attacco hacker Lazio, D’Amato: campagna vaccini va avanti, nessun dato trafugato (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – All’indomani dell’Attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio e in particolare al sistema di prenotazione vaccini Covid, l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio D’Amato, ha assicurato che “la campagna vaccinale sta procedendo e proseguirà regolarmente, non c’è stata nessuna interruzione e non ci sarà nei prossimi giorni. L’Attacco hacker non è riuscito a bloccare la campagna vaccinale del Lazio”. D’Amato ha garantito che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – All’indomani dell’ai sistemi informatici della Regionee in particolare al sistema di prenotazioneCovid, l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria, Alessio, ha assicurato che “lavaccinale sta procedendo e proseguirà regolarmente, non c’è stataa interruzione e non ci sarà nei prossimi giorni. L’non è riuscito a bloccare lavaccinale del”.ha garantito che ...

