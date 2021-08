Ufficiale | Plescia dal Renate all’Avellino

(Di domenica 1 agosto 2021) La società A.C.1947 Srl, in data odierna comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’U.S. Avellino il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo. L’attaccante palermitano classe 1998, approdato in nerazzurro nell’estate 2019, con le pantere ha collezionato 32 presenze in gare ufficiali, con 4 reti all’attivo (nella stagione ’19/20) prima del prestito alla Vibonese (11 gol nel campionato ’20/21). Ringraziandolo per il grande impegno e la professionalità dimostrata, A.C.desidera augurargli le migliori fortune per il prosieguo di carriera. Foto: Logo Avellino L'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

NewsTuttoC : UFFICIALE - Avellino, preso Vincenzo Plescia dal Renate -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Plescia

Avellino YSport

Non ancora, ma di fatto chiusa anche la trattativa che porta, anzi, riporta in nerazzurro ...al momento " Galuppini a parte " figurano solo prime punte come Maistrello ed i rientranti...... Laaribi, Statella (20' st Parigi), Ciotti (44' st Alvaro); La Ragione (1' st Spina),(44' ... Quarto: Pashuku della sezione di Albano Laziale. Note: Espulso al 35' pt Loreto per fallo ...La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’U.S. Avellino il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo ...Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C. Dopo l’esperienza in prestito alla Virtus Francavilla (17 ...