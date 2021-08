Il tecnico del Bayern Monaco pazzo di Osimhen: “Il Napoli ha un calciatore fortissimo” (Di domenica 1 agosto 2021) Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann pazzo di Victor Osimen. L’attaccante del Napoli è stato devastante nell’amichevole tra i bavaresi e i partenopei. La squadra di Spalletti ha affrontato il Bayern senza timori reverenziali. Il tecnico di Certaldo pur non potendo contare su alcuni giocatori determinanti come capitan Insigne e Di Lorenzo ha fatto di necessità virtù presentando all’Allianz Arena una squadra compatta e determinata. Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, è rimasto particolarmente colpito ... Leggi su napolipiu (Di domenica 1 agosto 2021) Ildel, Julian Nagelsmanndi Victor Osimen. L’attaccante delè stato devastante nell’amichevole tra i bavaresi e i partenopei. La squadra di Spalletti ha affrontato ilsenza timori reverenziali. Ildi Certaldo pur non potendo contare su alcuni giocatori determinanti come capitan Insigne e Di Lorenzo ha fatto di necessità virtù presentando all’Allianz Arena una squadra compatta e determinata. Ildel, Julian Nagelsmann, è rimasto particolarmente colpito ...

