Gazzetta del Mezzogiorno, il sindaco di Matera: 'Salvaguardare la testata e i lavoratori' (Di sabato 31 luglio 2021) ... seri e competenti professionisti dell'informazione', così con una nota il sindaco di Matera Domenico Bennardi esprime solidarietà per la vicenda della imminente chiusura della Gazzetta del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 luglio 2021) ... seri e competenti professionisti dell'informazione', così con una nota ildiDomenico Bennardi esprime solidarietà per la vicenda della imminente chiusura delladel ...

Advertising

davidefaraone : Così come Speranza stava per pubblicare un libro quando ancora la pandemia imperava, ora Zan preannuncia l’uscita d… - carlolaudisa : Ruggito #Inter: tutto su #Nandez. 2 milioni di differenza prima del summit decisivo con il #Cagliari .… - fattoquotidiano : Gazzetta del Mezzogiorno, stop alle pubblicazioni fino alla vendita della testata. I giornalisti: “È bene comune da… - Trmtv : Gazzetta del Mezzogiorno, Margiotta: si trovi soluzione ponte. Assurdo interrompere pubblicazioni - chiadaina : Chiude la Gazzetta del Mezzogiorno. I giornali non sono un optional (come il profilo social, l’auto, gli sci), non… -