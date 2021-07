«Il Cio ha permesso a un terrorista di vincere un oro alle Olimpiadi. E’ assurdo» (Di venerdì 30 luglio 2021) “Come può un terrorista vincere una medaglia d’oro? Questa è la cosa più assurda e ridicola”. Il tiratore coreano Jin Jong-oh l’ha presa benissimo. E’ stato sconfitto dall’iraniano Javad Foroughi nella gara di pistola ad aria compressa da 10 metri e poi ha sbottato, prendendosela col CIO. Il problema per il coreano è che Foroughi è un membro del Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica iraniana. Jin Jong-oh tra l’altro non è uno qualunque: ha già vinto sei medaglie olimpiche in carriera. Per lui è una “pura assurdità” aver consentito a Foroughi di competere ai Giochi di Tokyo. L’IRGC infatti che è stata dichiarata organizzazione terroristica dagli Stati ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021) “Come può ununa medaglia d’oro? Questa è la cosa più assurda e ridicola”. Il tiratore coreano Jin Jong-oh l’ha presa benissimo. E’ stato sconfitto dall’iraniano Javad Foroughi nella gara di pistola ad aria compressa da 10 metri e poi ha sbottato, prendendosela col CIO. Il problema per il coreano è che Foroughi è un membro del Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica iraniana. Jin Jong-oh tra l’altro non è uno qualunque: ha già vinto sei medaglie olimpiche in carriera. Per lui è una “pura assurdità” aver consentito a Foroughi di competere ai Giochi di Tokyo. L’IRGC infatti che è stata dichiarata organizzazione terroristica dagli Stati ...

Ultime Notizie dalla rete : Cio permesso Lettera a Federica Cesarini e Valentina Rodini "Carissime Federica e Valentina, innanzitutto, grazie! Grazie perché avete permesso di risentire, dopo la vittoria di Vito Dell'Aquila, l'Inno di Mameli risuonare nei cieli di Tokyo! Grazie, perché ci avete creduto sino alla fine nell'arrivare al fotofinish con una medaglia ...

Olimpiadi: risultati italiani in gara oggi venerdì 30 luglio: Tamberi, Ala Zoghlami e Abdelwahed in finale, spada ko. Boari di bronzo! LIVE ... è stato eliminato a causa di un tempo troppo alto che non gli ha permesso di essere ammesso alla ... Intanto nel loro briefing di oggi Cio e comitato organizzatore di Tokyo 2020 hanno fatto sapere che ...

Olimpiadi, Alessandra Perilli: "Non si deve mai mollare" Corriere Romagna BACH: "è PERMESSO INGINOCCHIARSI, NON VIOLA NESSUNA REGOLA" "Inginocchiarsi è permesso. Non è una violazione della regola 50 del Cio". Si esprime così il presidente del Comitato Olimpico, Thomas Bach, in merito alla scelta delle calciatrici di Gran Bretagna, C ...

