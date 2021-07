Ciclismo | il presidente Dagnoni | “Cassani vuole conferme che ora non posso dare”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Le prospettive di Davidenonno essere chiarite in questo momento. Lo ha spiegato Cordianodella feder, il quale ha voluto chiarire la posizione del commissario tecnico azzurro dopo il rientro in Italia: “Del futuro diho parlato con lui nei giorni scorsi: voleva sapere subito cosa sarà, gli ho spiegato che è in programma un consiglio federale a fine agosto e le valutazioni e le scelte saranno fatti in quella occasione”, le sue parole. “– prosegue all’Ansa – ora non gliele ...

Advertising

sportface2016 : #Dagnoni chiarisce la posizione di #Cassani - #ciclismo - Blocknotes6 : ???ZAC7 ?Fernando Ranalli, presidente provinciale della federazione italiana ciclismo, è morto in ospedale nella not… - oggi23 : @stefanorizzato Nel ciclismo siamo stati asfaltati dai soliti di turno!! Ma il presidente della federazione ciclist… - GianniGolini : 100 Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Premio Azzurri Roma Sud ? Romano Pontisso Ciclismo Ricciardo Viola Preside… - RietiUisp : Campionati Nazionale di Bike Trial...il saluto della presidente della UISP Rieti..Caterina Ubertini..rivolto alla S… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo presidente

A quanto pare, il neo -potrebbe aver accelerato i tempi a seguito di un bilancio deficitario delle prove olimpiche su strada . L'Italia non è mai stata in corsa per una medaglia nella ...... a farlo intendere è stato nei giorni scorsi il nuovofederale, Cordiano Dagnoni, che al podcast del sito tuttobiciweb ha detto "Cassani è un simbolo del, il suo futuro dipende da ...SULMONA - E' morto a 70 anni Fernando Ranalli, presidente della Federazione provinciale ciclistica, conosciuto in tutto Abruzzo per il suo spirito gioviale e la sua grande ...Un fulmine a ciel sereno scuote la Nazionale di ciclismo durante le Olimpiadi di Tokyo 2020. Davide Cassani, ct della strada, ha già preso un aereo per fare ritorno a casa in Italia! Il tutto quando d ...