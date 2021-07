Maxi Lopez lascia il calcio. A 37 anni l'annuncio: 'È stato un viaggio bellissimo' (Di giovedì 29 luglio 2021) 416 presenze complessive impreziosite da 107 reti. Questo il lascito di Maxi Lopez fra i professionisti, almeno lo è stato fino ad oggi. Ma l'attaccante di Buenos Aires ha deciso di dire basta al ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 luglio 2021) 416 presenze complessive impreziosite da 107 reti. Questo il lascito difra i professionisti, almeno lo èfino ad oggi. Ma l'attaccante di Buenos Aires ha deciso di dire basta al ...

