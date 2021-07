Emergenza incendi in Sardegna: Elisabetta Canalis scende in campo con una raccolta fondi (Di giovedì 29 luglio 2021) 'Io, la Dinamo Sassari (la squadra di basket), il Banco di Sardegna scendiamo in campo per aiutare sia le persone, le attività, gli animali che sono stati colpiti dai roghi di questi giorni'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 luglio 2021) 'Io, la Dinamo Sassari (la squadra di basket), il Banco discendiamo inper aiutare sia le persone, le attività, gli animali che sono stati colpiti dai roghi di questi giorni'. ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza incendi Emergenza incendi in Sardegna: Elisabetta Canalis scende in campo con una raccolta fondi Elisabetta Canalis in vacanza sulla sua isola ha deciso di aiutare la Sardegna ferita dagli incendi. 'Questa emergenza mi ha toccato in prima persona perché io sono di Tresunaghes, mio papà era di lì,...

Ancora emergenza incendi a Enna, fiamme minacciano le case: canadair in azione Sono ripresi all'alba gli interventi aerei sul fronte degli incendi che da ieri minacciano il centro abitato di Enna. Le fiamme domate dopo ore sul versante di corso Sicilia dove hanno minacciato un distributore di benzina e lambito alcuni palazzi, si sono ...

Sardegna, emergenza incendi: campagne distrutte, abitazioni evacuate - Photogallery Rai News Prevenzione degli incendi, Europa Verde Terracina critica le scelte dell’Amministrazione (foto archivio: incendio Monte Giove) Arriva l’estate e tornano gli incendi. E’ di questi giorni il drammatico incendio che ha devastato l’Oristanese con ...

I punti oscuri dell’emergenza incendi: dagli allarmi alle mosse della Regione Al sesto giorno dall’inizio dell’emergenza incendi che ha messo in ginocchio il Montiferru, arrivano le prime informazioni sulla possibile natura dei roghi: secondo quanto trapela dalle indagini del C ...

