Cosa ha detto veramente Fauci sui vaccinati che contagiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Ci risiamo. Dopo la bufala sui tamponi ritirati in Usa perché non in grado di distinguere il virus Covid da quello dell'influenza, ne arriva un'altra della stessa proporzione e che è destinata a durare. Le parole di Anthony Fauci sui vaccinati contagiosi sono state prese e decontestualizzate rispetto a un discorso molto più ampio. Il risultato? vaccinati e non vaccinati hanno la stessa carica virale se vengono contagiati dalla variante Delta del coronavirus. Un'altra convinzione che si sta diffondendo negli ambienti no vax con il solo scopo di continuare a dare contro ai vaccini, sostenendo che quindi non servirebbero a ...

