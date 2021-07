Canoa slalom, Olimpiadi Tokyo. Finalmente oro per Jessica Fox nella canoa, Franklin ed Herzog a completare il podio (Di giovedì 29 luglio 2021) Senza sorprese, la canoa slalom ha la sua padrona in Jessica Fox. L‘australiana aggiunge Finalmente l’oro olimpico al suo ricchissimo palmares pieno di Coppe del Mondo e di Mondiali stravincendo la finale del C1 donne; arriva Finalmente il metallo più pregiato per lei, dopo un argento e due bronzi ottenuti nel kayak a partire dal 2012. Era la favorita e lo ha dimostrato nel Kasai Canoe slalom Centre: miglior tempo in semifinale in 110.59, si migliora di oltre cinque secondi nell’ultimo atto e ottiene il successo in 105.04. Il secondo posto è per Mallory ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Senza sorprese, laha la sua padrona inFox. L‘australiana aggiungel’oro olimpico al suo ricchissimo palmares pieno di Coppe del Mondo e di Mondiali stravincendo la finale del C1 donne; arrivail metallo più pregiato per lei, dopo un argento e due bronzi ottenuti nel kayak a partire dal 2012. Era la favorita e lo ha dimostrato nel Kasai CanoeCentre: miglior tempo in semifinale in 110.59, si migliora di oltre cinque secondi nell’ultimo atto e ottiene il successo in 105.04. Il secondo posto è per Mallory ...

