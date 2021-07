Maltempo, grandine danneggia centinaia di auto sulla A1 in Emilia Romagna. VIDEO (Di lunedì 26 luglio 2021) Parabrezza rotti, tamponamenti e gravi disagi al traffico a causa del Maltempo sull'A1 in Emilia Romagna. La grandine tra Parma e Piacenza ha danneggiato centinaia di auto e l'autostrada è stata temporaneamente chiusa. Le immagini delle macchine incolonnate e con i vetri rotti sono state riprese in un VIDEO pubblicato sul canale Youtube di Reggio Sera (IL METEO - LE PREVISIONI DEL 26 LUGLIO). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 luglio 2021) Parabrezza rotti, tamponamenti e gravi disagi al traffico a causa delsull'A1 in. Latra Parma e Piacenza hatodie l'strada è stata temporaneamente chiusa. Le immagini delle macchine incolonnate e con i vetri rotti sono state riprese in unpubblicato sul canale Youtube di Reggio Sera (IL METEO - LE PREVISIONI DEL 26 LUGLIO).

Agenzia_Ansa : Maltempo: grandine sull'A1. Danni a centinaia di auto tra Parma e Fiorenzuola #ANSA - MediasetTgcom24 : Maltempo, grandine e vento nel Parmense: danni ad abitazioni e auto #maltempo - repubblica : Maltempo in Emilia-Romagna, temporali e grandine: tre feriti nel Modenese - EleonoraGavio : RT @SkyTG24: Maltempo, grandine danneggia centinaia di auto sulla A1 in Emilia Romagna. VIDEO - SerglocSergio : Maltempo, grandine come arance al Nord: danni ad auto e abitazioni -